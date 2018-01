Prisão preventiva por roubos

Shares

O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Sintra, no dia 8 de janeiro, em Alcabideche, deteve um homem com 37 anos, por quatro crimes de roubo, um de violação de domicílio, um de furto e um de condução de veículo sem habilitação legal.

O indivíduo foi reconhecido pelos militares na via pública, que ao ser abordado pela patrulha, encetou uma fuga apeada, tendo sido detido de imediato.

No seguimento das diligências foi realizada uma busca domiciliária, onde foram apreendidos objetos provenientes de vários roubos, nomeadamente vestuário e adereços de moda.

O detido foi reconhecido, como sendo o autor da prática de crimes com recurso a ameaças e violência em estabelecimentos comerciais e residências.

Presente ontem, dia 10 de janeiro, ao Tribunal de Cascais, o detido, já com antecedentes criminais pelos crimes de roubo e furto, foi acusado pelo Ministério Público, de três crimes de roubo agravados, um crime de roubo, um crime de violação de domicílio, um crime de furto e um crime de condução de veículo sem habilitação legal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação deprisão preventiva.