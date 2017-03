“Vamos falar” é o mote do Dia Mundial da Saúde

“Vamos falar”. Este é o mote para as comemorações do Dia Mundial da Saúde, assinalado no calendário a 7 de abril, com a Organização Mundial de Saúde a chamar a depressão para a agenda dos profissionais de saúde e da população em geral.

De acordo com os dados da OMS, a depressão atingia 322 milhões de pessoas no mundo em 2015, um crescimento de 18,4% na última década. A depressão é o fator que mais contribui para o suicídio, que em 2015 foi a causa de morte de 788 mil pessoas em todo o mundo, representando 1,5% das mortes nesse ano a nível global, e colocando o suicídio entre as 20 principais causas de morte.

De 2005 a 2015 a prevalência da doença em termos globais cresceu 18,4%, adianta a OMS, explicando que o aumento reflete o crescimento da população e também o seu envelhecimento, uma vez que a depressão é mais comum entre as pessoas mais velhas.

A nível global, a depressão tem maior prevalência entre as mulheres (4,4%) do que entre os homens (3,6%), e é mais comum entre as mulheres mais velhas, afetando 7,5% das mulheres entre os 55 e os 74 anos.