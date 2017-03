Lisboa tem novo espaço de acolhimento para estudantes internacionais

Na semana em que a capital portuguesa entrou no Top 50 do Ranking Mundial das Cidades mais atrativas para estudantes internacionais, da agência inglesa QS (Quacquarelli Symonds), a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou o Study in Lisbon Lounge. Este espaço, situado na zona de Entrecampos, beneficia da proximidade de diversas universidades, e pretende ser um espaço de receção e informação para todos os alunos estrangeiros que escolham estudar na capital portuguesa.

Na inauguração, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, apresentou o projeto referindo que “quando abrimos o Lounge estamos a acentuar a ideia que nós lisboetas sabemos receber bem e fazemos disso um fator diferenciador do ponto de vista do que é estar em Lisboa e do que é estar em Portugal”.

Duarte Cordeiro salientou a vontade da autarquia em reforçar o reconhecimento internacional que tem estado a acontecer através dos vários rankings que permitem dizer que Lisboa é uma das melhores cidades para acolher estudantes internacionais: “Nós acreditamos que temos características e qualidades únicas, a começar pela qualidade de excelência do nosso ensino superior, por outro lado a possibilidade de Lisboa ser uma cidade em que é possível viver sem que as condições de vida sejam muito caras, temos uma excelente qualidade de vida, ao nível da nossa oferta cultural, desportiva e de lazer, temos este clima único com mais de 300 dias de sol e somos um país seguro e que se afirma pela capacidade de abertura e de integração a estrangeiros”.

Nesta sessão foram ainda assinados os protocolos de colaboração com as quatro entidades que partilharão o espaço com a CML, respetivamente, o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e as associações Erasmus Life Lisboa, Erasmus Student Network e Erasmus Lisboa.

O Lounge funcionará de segunda a sexta-feira, e no local estarão representados vários parceiros, para que se possam disponibilizar aos alunos internacionais um amplo e diversificado conjunto de serviços. Além das informações prestadas pelo próprio município, poderão ainda ser tratados assuntos relacionados com os vistos de residência e passaportes – através da presença no espaço de um Balcão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Será ainda possível aos alunos terem acesso a outros serviços e informações relevantes, tais como o apoio à procura de alojamento, abertura de contas bancárias, sistema de transportes, cursos de português, informações sobre sistema nacional de saúde, contactos com embaixadas, oportunidades de emprego ou estágios, entre outros.

No local é também distribuído gratuitamente o Guia do Estudante Universitário, publicação da Câmara Municipal de Lisboa, e serão ainda prestadas informações gerais sobre a cidade (culturais, lazer, desportivas) procurando oferecer ao estudante uma experiencia de acolhimento única e distintiva.