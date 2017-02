O Município da Ponta do Sol vai assinar protocolos com as associações culturais, desportivas e sociais do concelho, assim como com as Juntas de Freguesia e Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava. A cerimónia terá lugar na próxima quarta-feira, 1 de Março, pelas 12h, no Salão Nobre da Câmara Municipal.