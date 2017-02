Guarda-redes arrisca punição por ‘brincar’ com apostas

Wayne Shaw tornou-se notícia por ter comido uma tarte no banco, durante o jogo com o Arsenal, para a Taça de Inglaterra. Agora o guarda-redes do Sutton pode ser alvo de uma investigação da Federação Inglesa de Futebol. E tudo por causa de uma aposta.

De acordo o jornal «The Guardian», o Shaw admitiu ter conhecimento que uma casa de apostas estava a oferecer ‘odds’ de 8 libras para uma para quem apostasse que ele comeria uma tarte durante o jogo. E foi isso que fez, quando O arsenal vencia por 2-0.

“A Sun Bets tinha apostas de 8-1 para eu comer uma tarte. Eu pensei: ‘vou brincar com a situação e vou fazê-lo’. Todas as substituições tinham sido feitas e nós estávamos a perder por 2 a 0″, disse o guarda-redes em jeito de explicação.

Fez mal. As regras da Federação Inglesa de Futebol assinalam que “um participante não pode apostar, directa ou indirectamente, ou instruir, permitir, causar ou permitir a qualquer pessoa que apostou saber o resultado, progresso, conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência num jogo ou numa competição de futebol”.

O guarda-redes corre o risco de ser punido.