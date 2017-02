JSD Madeira incide sobre a saúde na RAM

A JSD Madeira, na senda do que já vem acontecendo, volta a dinamizar mais um roteiro temático, desta feita, subordinado à saúde.

Estes roteiros têm permitido contactar com diversas instituições e realidades, bem como, destacar reivindicações que, crê a juventude partidária, poderão melhorar a vida dos jovens e da sociedade, no geral.

Iniciou-se o Roteiro da Saúde com um debate informal com vários profissionais de saúde, no Café Atneu pelas 18h30. Nesta reunião existiu a oportunidade de dialogar com diversos profissionais desta área, tais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, o coordenador do Serviço de Emergência Médica Regional e assistentes operacionais. Embora a nossa região necessite de melhores condições físicas e revele-se fulcral a contratação de mais profissionais de saúde, constatamos que a região presta um serviço acima da média nacional.

Apresenta-se como prioritária uma intervenção baseada na prevenção, nomeadamente: educação para a saúde nas escolas, aumento de consultas de médicos de família com o objectivo de atenuar o excesso de afluência nas urgências. A Saúde Mental deve igualmente ser foco de atenção, uma vez que o paradigma da saúde no Século XXI assim o exige.

Além da actividade hoje realizada, o Roteiro da Saúde irá continuar até 24 de Fevereiro e englobará as seguintes iniciativas:

-21 de Fevereiro: Reunião com Secretário Regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos – 14h00

-24 de Fevereiro: Visita à Casa São João de Deus – 10h00

Reunião com UCAD – Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências, Dr. Nélson Carvalho – 14h00