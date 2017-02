ACIB promove Workshop “Facebook Marketing, ferramenta para aumentar as vendas”

A Associação Comercial e Industrial de Barcelos, promoveu, no dia 9 de Fevereiro no seu Salão Nobre, o Workshop ““Facebook Marketing, ferramenta para aumentar as vendas”.

Na abertura do Workshop o Vice-Presidente da ACIB, Francisco Pereira, referiu a importância das empresas actualmente tem de estar cada vez mais sensibilizadas para criar as ferramentas de marketing mais adequadas à sua realidade, tratando-se de um investimento com retorno.

Neste evento, Paulo Mota, consultor de marketing e especialista na área de comunicação de marketing, começou por contextualizar o Facebook em números, e destacar a importância da maior rede social no panorama empresaria.

O orador partilhou com os presentes os pontos mais importantes a ter em conta na criação da página da empresa no Facebook, nomeadamente, a foto de perfil, cover, preenchimento correto do separador “sobre” e a personalização de botões “call-to-action”.

Focou a importância de as empresas construírem e desenvolver a sua presença no Facebook tendo em conta o posicionamento de marketing adotado, para haver uma congruência com a forma como querem ser vistos pelo seu público-alvo.

Paulo Mota reforçou a necessidade de produção de conteúdos relevantes e direcionados ao público-alvo para aumentar a relação, apresentou algumas sugestões de tipo de conteúdos que deveram ser levados em consideração.

Os conteúdos tornam-se importantes não apenas para a interação e relação com os seguidores da página do Facebook mas também devido ao algoritmo, edge rank, utilizado pelo Facebook. Este algoritmo caracteriza-se por filtros invisíveis que funcionam tanto para relacionar anúncios e seguidores, como para aumentar a visualização de determinadas publicações visando gerar relacionamento mais direcionado.

Outros pontos abordados foram a publicidade no Facebook, Facebook ADS, e as estatísticas da página, Facebook Insights. Demonstrou as opções disponíveis atualmente e como se poderá fazer publicidade eficaz e a baixo custo. Como usar as estatísticas de forma a compreender comportamentos dos seguidores e aumentar o nível de relacionamento adaptado a esse comportamento.

Paulo Mota, terminou a sua intervenção enumerando diversas dicas e tendências do Facebook, alertando para a quantidade de pessoas que pode chegar até uma marca, desconhecida por ela, devido a uma informação procurada na página do Google ou através de um post compartilhado no Facebook.

Com este evento as dezenas de empresários ficaram a perceber que o Facebook constitui uma das melhores ferramentas que um negócio que pretenda crescer e atingir o sucesso online não poderá ficar indiferente devido à sua importância e de toda a sua atividade social.

No encerramento da Palestra a coordenadora do departamento de formação da ACIB, Carmo Pimenta enfatizou a importância da temática e fez alusão ás técnicas usadas pela ACIB para divulgação das suas atividades e projetos e informou o próximo workshop integrado no ciclo de workshops alusivo ao tema “Marketing e Vendas” decorrerá dia 16 de fevereiro 14h30 com a temática “Visual Merchandising – a experiência do consumidor” sendo Acácio Viegas o orador convidado.