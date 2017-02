Madalena Nunes aborda Boas Práticas Autárquicas

O Departamento Regional das Mulheres Socialistas convidou a Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, para abordar as Boas Práticas Autárquicas.

Esta iniciativa teve como objetivo discutir as boas práticas autárquicas e a igualdade de género. Esta foi apenas a primeira de uma série de iniciativas que, em vários formatos diferentes, pretendem mostrar casos de sucesso de várias autarquias um pouco por toda a Região.

A presidente do departamento, Mafalda Gonçalves, salientou que o objetivo é ressalvar a importância da igualdade de género nas autarquias, não só nos 33% de mulheres que é obrigatório incluir nas listas, mas ir muito mais além, demonstrando a importância da envolvência e da participação das mulheres na política autárquica.

Daí a necessidade de mostrar os bons exemplos de trabalho desenvolvido na área de igualdade e chamar a atenção para a importância da mobilização das mulheres para a participação ativa na vida politica.

Mafalda Gonçalves ressalvou também que as mulheres são a maioria da sociedade e os órgãos que são representativos da sociedade só o serão se as incluírem. Assim sendo, o departamento pretende contrariar o 3, 6 , 9, que foi interiorizado com a lei.

Neste âmbito, o departamento reuniu com um grupo de homens e mulheres que partilham a causa igualitária: a construção de sociedade mais justa, prospera e feliz.