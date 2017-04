Madalena Nunes acredita que é possível eliminar a violência contra as crianças

A Vereadora Madalena Nunes discursou hoje na Sessão de Abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos (abril de 2017), organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A Vereadora, que tem os pelouros da Juventude e da Inclusão na CMF, explicou que “esta é uma iniciativa nacional que organizamos há três anos consecutivos com a CPCJ do Funchal, e que é mais uma forma de chamarmos à atenção para os maus-tratos contra as nossas crianças. Estamos no século XXI, e as crianças continuam a ser vítimas de bullying, de violência sexual, de maus tratos, às vezes da própria família, e o nosso dever enquanto poder público é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta violência deixe de acontecer.”

Para a Vereadora, “isto só é possível com o envolvimento pleno de toda a sociedade civil, entidades públicas, famílias e restante comunidade. Se estivermos todos a trabalhar em rede, é possível eliminar a violência contra as nossas crianças.” Recorde-se que o Funchal é, a partir deste ano, Cidade Amiga das Crianças para a UNICEF, a reconhecida Fundação das Nações Unidas para as crianças, o que Madalena Nunes fez questão de sublinhar.

“Os maus tratos estão quase sempre associados à pobreza e à exclusão social, e isso também tem sido o mote dos programas sociais da CMF, com vista a combater a pobreza e a apoiar o emprego e as famílias, fazendo os possíveis para melhorar a sua qualidade de vida. Ao apostar na família, estamos a ajudar as crianças. Atualmente, a CMF apoia quase 2000 famílias nos seus programas sociais”, finalizou a Vereadora. Durante o Mês da Prevenção dos Maus Tratos, a CMF vai envolver os estabelecimentos comerciais da cidade em variadas ações de sensibilização, nomeadamente através de um laço azul e de cartazes nas montras, bem como realizar uma marcha de jovens no fim do mês.