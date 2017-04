Presidente da República enviou mensagem de condolências ao Presidente da Federação Russa

“Foi com profunda consternação que soube da explosão que hoje ocorreu no metropolitano de São Petersburgo, que resultou em numerosas vítimas mortais e inúmeros feridos, alguns com gravidade.

Os meus pensamentos estão com as vítimas e com os seus familiares, com todos os russos, em solidariedade fraterna neste momento de dor e de angústia.

Em meu nome e no de todos os Portugueses, envio as mais sentidas condolências ao Presidente Vladimir Putin e a todo o povo russo.”