Explosão registada onde desapareceu submarino argentino

A Marinha da Argentina informou hoje que uma explosão foi registada na zona onde terá desaparecido o submarino que seguia com 44 pessoas a bordo, na semana passada, no sul do Atlântico.

Segundo o “The Guardian”, o acontecimento foi registado pelas 10.31 horas do dia 15 de Novembro, três horas depois de a embarcação ter enviado os últimos sinais, ou seja, nas proximidades da última localização conhecida.

O porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, descreveu a explosão como “anormal, única, curta, violenta e não-nuclear”.

Nas mesmas declarações, Balbi frisou não existirem quaisquer indícios de que tal explosão possa estar ligada a um ataque ao submarino da Armada argentina.