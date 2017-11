Detenção de incendiário na Ponta Delgada

Shares

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, fortemente indiciado pela presumível prática do crime de incêndio.

Os factos ocorreram no dia de ontem, no concelho da Lagoa, Ilha de S. Miguel, numa casa de habitação propriedade dos pais do suspeito, onde ele também residia.

Terá agido movido por sentimentos de vingança contra o pai, que, na sequência de uma desavença familiar, lhe deu ordem de expulsão de casa.

Não obstante a rápida atuação do dono da casa, que, alertado pelo cheiro a fumo e barulho do chão a arder, conseguiu suster o avanço das chamas, o incêndio colocou em perigo o resto da habitação e outras edificações circundantes.

O detido, de 23 anos de idade, sem ocupação laboral e já referenciado, foi presente às competentes autoridades judiciárias, com vista à aplicação das medidas coativas tidas por mais adequadas.