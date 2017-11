Rubis Gás UP promove sustentabilidade ambiental

Shares

A 1ª edição Rubis Gás UP Festival Internacional de Balonismo, organizado pela Windpassenger, decorreu em Coruche, entre 28 de março e 2 de abril de 2017. Com uma participação de quase 30 balões de ar quente normais e de formas especiais proporcionaram um verdadeiro espetáculo a um entusiástico público.

Este é certamente o mais jovem festival do mundo, mas foi criado com a ambição de se tornar, ao longo dos próximos anos, num evento anual reconhecido e procurado tanto pelo público português como estrangeiro.

Uma das principais preocupações do festival Rubis Gás UP Festival Internacional de Balonismo foi a responsabilidade ambiental. Para promover a sustentabilidade do evento, o festival promoveu a plantação de árvores no município de Coruche o que irá acontecer no próximo sábado dia 25 de novembro.

Na Herdade dos Concelhos serão plantadas 840 árvores selecionadas pela Quercus, dedicada à Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e à Defesa do Ambiente em geral.

Para que possam participar nesta plantação deverão inscrever-se até ao próximo dia 24 até às 12h00 para o email geral@windpassenger.pt ou no site da Câmara Municipal de Coruche.

Este momento contará com a participação da Rubis Gás, Câmara Municipal de Coruche, Quercus e Windpassenger.

A organização do festival quer agradecer o apoio das instituições locais como a Câmara Municipal de Coruche e o Turismo do Alentejo e Ribatejo, bem como das empresas Rubis Gás, Paladin, Arroz Cigala, Delta Café, Aero Club de Portugal, TAP Portugal, Carne Sorraia SACOB Seguros, e da Quercus.