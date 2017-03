Uma explosão numa fábrica de pirotecnia em Mancelos, Amarante, causou esta manhã um morto. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, não há registo de feridos, apenas a vítima mortal, um funcionário da empresa.

A vítima mortal tinha cerca de 50 anos, estava a trabalhar num paiol e era um trabalhador experiente. O acidente ocorreu numa empresa com mais de 10 anos de actividade e com dimensão considerável no sector da pirotecnia.