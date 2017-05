Conferência “Estar Sem Abrigo” decorre amanhã

A Câmara Municipal do Funchal e a Associação Conversa Amiga (ACA) organizam sexta-feira, dia 19 de maio, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a Conferência “Estar Sem Abrigo”, de entrada livre para toda a população. A Conferência foi apresentada ontem pela Vereadora Madalena Nunes, que tem o Pelouro da Inclusão Social no Funchal, e por Duarte Paiva, Presidente da ACA.

Madalena Nunes explicou que esta Conferência nasceu “do trabalho que a Câmara Municipal do Funchal tem feito com diversos parceiros, no âmbito deste tema que continua na ordem do dia, que é o das Pessoas Sem-Abrigo” e considerou que, apesar de serem outras entidades públicas a terem tutela sobre o problema, “a Câmara Municipal do Funchal quer ajudar a encontrar soluções. Acreditamos que esta é, no fim de contas, uma competência de todos nós, que exige respostas de banda larga, e, por isso, nenhuma entidade pode ficar indiferente.”

A Vereadora deixou um forte repto à população para que compareça aos Paços do Concelho na próxima sexta-feira, “para conhecer mais sobre esta problemática e sobre as soluções que poderão existir” e chamou a atenção para o programa de convidados que, inclui, entre outros, António Bento, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, João Marrana, ex-coordenador do NPISA Lisboa, e Joana Teixeira, Coordenadora do Projeto “Cacifos Solidários”, que será agora aplicado no Funchal.

A estes nomes soma-se “a visibilidade ao trabalho que já é feito aqui no Funchal, porque a procura de soluções tem passado sempre por trabalhar com quem já está no terreno”, explicou Madalena Nunes. A Conferência também contará, por isso, com os importantes contributos de Filipa Cardoso, da Casa de Saúde São João de Deus, Sílvia Ferreira, do CASA, e Cristina Menezes, da Porta Amiga AMI.