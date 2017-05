MSC Cruzeiros revela espectáculos exclusivos do Cirque du Soleil at Sea

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, revelou os nomes e conceitos para os dois espectáculos exclusivos do Cirque du Soleil at Sea que estarão disponíveis a bordo do novo emblemático navio de próxima geração da MSC Cruzeiros, o MSC Meraviglia. A parceria de longa data entre a MSC Cruzeiros e o Cirque du Soleil vai estabelecer novos padrões de entretenimento ao vivo em alto mar e possibilitará ao líder mundial em entretenimento artístico criar um total de oito espectáculos originais que estarão disponíveis em exclusivo nos navios da geração Meraviglia da MSC Cruzeiros, que serão entregues entre 4 de Junho de 2017 – com a chegada do MSC Meraviglia – e o Outono de 2020.

Gianni Onorato, CEO da MSC Cruises, afirmou que: “O nosso compromisso é criar experiências únicas que elevam a experiência do viajante a novos patamares e, para isso, trabalhamos com inovadores líderes de classe mundial no seu próprio sector. Neste sentido, seria obviamente natural que, no que respeita ao entretenimento, pretendêssemos uma parceria com o Cirque du Soleil.”

“Hoje, estamos muito satisfeitos por revelar os conceitos e a inspiração por detrás dos espectáculos do Cirque du Soleil at Sea que em breve serão inaugurados no nosso novo emblemático navio, o MSC Meraviglia. Ao criar dois espectáculos diferentes para cada um dos quatro navios da geração Meraviglia e Meraviglia-plus, disponibilizaremos em exclusivo para os nossos viajantes algo emocionante e novo com a inauguração de cada navio. Para além disso, estes espectáculos serão verdadeiramente inéditos no mar”, concluiu Gianni Onorato.

Yasmine Khalil, Presidente da 45 DEGREES, Empresa de Eventos e Projectos Especiais do Cirque du Soleil, afirmou que: “Após anos de trabalho árduo, a nossa equipa está muito entusiasmada para revelar os nomes e os visuais das duas primeiras produções resultantes da nossa parceria com a MSC; dois conceitos bastante diferentes um do outro, ambos apresentando o “savoir-faire” do Cirque du Soleil. Os viajantes do MSC Meraviglia vão definitivamente ter uma grande surpresa!”