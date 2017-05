Funchal vai beneficiar Canil da Vasco Gil

A Câmara Municipal do Funchal realizou ontem, pelo terceiro ano consecutivo, a sessão anual da sua Assembleia Municipal Jovem, que foi criada pelo atual Executivo em 2015, com o intuito de permitir que os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico pudessem apresentar propostas para a cidade, que fossem desenvolvidas nas respetivas escolas ao longo do ano.

Desde o ano passado, a Assembleia Municipal Jovem tornou-se deliberativa e passou a contar com um orçamento próprio de 10 mil€, no sentido de executar a proposta vencedora. Este ano, a honra coube ao projeto “Vamos Ajudar o Canil Vasco Gil”, apresentado pelo Colégio dos Salesianos do Funchal.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, fez a abertura da Assembleia, congratulando-se pela afirmação de uma iniciativa como esta e enaltecendo “a importância da participação política e de uma cidadania ativa desde a juventude.” A todos os jovens presentes, o Presidente reiterou “que é fundamental ter opinião e ter uma voz, e que ser políticos não é mais do que influenciar o meio onde vivemos e contribuir para melhorá-lo”, pelo que agradeceu, em nome da Autarquia, todas as propostas apresentadas, considerando que “estes contributos para a cidade serão muito valorizados.”

A proposta “Vamos Ajudar o Canil Vasco Gil”, apresentada pelo Colégio dos Salesianos do Funchal, vai utilizar o orçamento disponível para proporcionar diversos melhoramentos nas instalações do Canil Municipal, nomeadamente ao nível das infraestruturas existentes, o que será complementado pelo suporte a ações de voluntariado e sensibilização, com vista à aquisição de bens recorrentes e imprescindíveis, no âmbito da alimentação, desparasitação e vacinação. Os alunos que foram autores da proposta fizeram um diagnóstico ao Canil, negociaram eles próprios orçamentos e propuseram diversas melhorias para o bem-estar dos animais acolhidos, ficando atestada a importância da Causa Animal para os mais novos.

A Assembleia Municipal Jovem do Funchal funciona exatamente no mesmo modelo de uma Assembleia Municipal normal, contando com a presença do Presidente da Câmara, do Presidente da Assembleia e de todos os Vereadores. Os deputados são, neste caso, os representantes dos cinco estabelecimentos de ensino envolvidos no projeto, que frequentem o 3º ciclo do Ensino Básico (dos 12 aos 16 anos): Colégio dos Salesianos do Funchal, Externato da Apresentação de Maria, Colégio de Santa Teresinha, Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia e Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

As restantes propostas apresentadas ontem foram um Laboratório de Robótica, um projeto de Inclusão Social para a população sénior e um projeto de Toponímia orientado para os mais jovens.