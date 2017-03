Funchal prepara Jardim Municipal para a Primavera

A Câmara Municipal do Funchal concluiu na semana passada uma intervenção geral no Jardim Municipal, que incluiu a recuperação de muros, a plantação de novas espécies e um novo arranjo da disposição dos canteiros, tendo em vista o início da Primavera e, igualmente, a Festa da Flor, que se avizinha. A Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo, explica que “este trabalho de requalificação levado a cabo pela Divisão de Jardins e Espaços Verdes tem ocorrido em todo o concelho, com limpezas, podas e plantações de mais de 16 espécies díspares, com o objetivo de preparar o Funchal para a estação mais florida do ano.”

Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente, enaltece uma renovação que vai para além do trabalho quotidiano: “Esta é uma intervenção mais intensa do que as manutenções diárias dos nossos jardins, que se justifica, em particular, pela estação que se aproxima.” A autarca ressalva que o objetivo é o de “requalificar os nossos espaços verdes, sem nunca nos esquecermos de que o Funchal é a cidade das flores. Essa é uma identidade para os residentes e um cartaz turístico único para todos quantos nos visitam. Tendo em conta a centralidade, a intervenção agora concluída no Jardim Municipal sobressai de forma mais natural e temos a certeza de que será muito bem recebida, valorizando este espaço tal como ele merece. Nas próximas semanas, os trabalhos de recuperação dos jardins estender-se-ão, ainda, ao Parque de Santa Catarina.”

Com o aproximar da Festa da Flor, “será depois reforçada a colocação específica de flores em toda a cidade, dando ao Funchal ainda mais cor e encanto”, apelando a Vice-Presidente ao civismo de todos, para que esta imagem do Funchal possa sair preservada.