Escola Agrícola da Madeira inaugurada a 3 de abril

Já falta pouco para a inauguração da Escola Agrícola da Madeira. Um objetivo traçado no XII Programa do Governo e que em breve verá a luz do dia. A infraestrura será inaugurada no próximo dia 3 de abril e contará com a presença do Presidente do Governo Regional.

Situada em São Vicente, a infraestrutura resulta da revitalização, adaptação e modernização do edifício onde funcionava o Centro de Formação Agrária. A escola agrícola já era uma ambição há várias anos, mas só agora é que o projeto será concluído.

“No Programa de Governo está muito bem plasmado a intenção da criação de uma escola agrícola que municie os setores agrícola e agroalimentar regionais de recursos humanos habilitados” disse o secretário regional de Agricultura e Pescas que vê no conhecimento sobre o setor uma aposta para um aumento da qualidade e sustentabilidade do sector.

Segundo adiantou Humberto Vasconcelos, apesar da escola ser em São Vicente, as aulas e cursos até poderão ser dados noutros concelhos conforme as necessidades. Já as aulas práticas terão como destino alguns dos campos experimentais que têm sido aos poucos revitalizados.

Por agora decorrem os últimos retoques na nova escola que irá contar com várias salas de formação e auditório numa altura em que a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas viu reconhecida pela Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural os seus cursos de formação profissional.