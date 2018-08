Rua Fernão de Ornelas não fica encerrada a partir de segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal vem, por este meio, esclarecer uma notícia vinda a pública ontem, e replicada numa edição impressa de hoje, que dava conta de que a Rua Dr. Fernão de Ornelas encerraria ao trânsito já na próxima segunda-feira, no âmbito da respetiva intervenção de remodelação urbanística, que está em vias de começar. Isto não corresponde à verdade.

Apesar de a empreitada em causa começar, de facto, na próxima segunda-feira, dia 13 de agosto, esta será feita de forma faseada, pelo que, até ao final deste ano, a circulação rodoviária continuará a poder ser feita com normalidade na Rua Dr. Fernão de Ornelas, entre o Largo do Phelps e a Rua do Ribeirinho. Nesta primeira fase da intervenção, serão apenas substituídas as redes de saneamento básico e repavimentado o troço compreendido entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua do Ribeirinho de Baixo, como se ilustra na imagem abaixo.

O Executivo Municipal entendeu que esta era a melhor forma de concretizar a remodelação urbanística em causa, garantindo uma intervenção integrada que inclui as redes subterrâneas de águas e saneamento, num investimento global de 313 mil euros, com benefícios diretos para o comércio envolvente. Com esta opção, garantiu-se, igualmente, que no próximo Natal a rua estará em perfeitas condições para a realização das atividades que ali normalmente têm lugar, como é o caso mais paradigmático da Noite do Mercado. Ou seja, a primeira fase da intervenção estará concluída em novembro de 2018, e os trabalhos só retomam em janeiro de 2019. Não haverá obras em dezembro e toda a circulação poderá ser feita então com normalidade.

Uma vez que o troço compreendido entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua do Ribeirinho de Baixo estará encerrado nesta fase, a Autarquia procederá a algumas alterações à circulação rodoviária nas ruas envolventes à Fernão de Ornelas, sendo que a Rua do Seminário passará a funcionar no sentido descendente, com entrada a partir da Rua do Carmo, e a circulação rodoviária na Rua do Ribeirinho de Baixo inverterá de sentido, para sentido ascendente, com saída pela Rua do Carmo. De forma a facilitar a interpretação do exposto, segue abaixo um mapa da circulação rodoviária que entrará em funcionamento a partir das 9h30 da próxima segunda-feira, dia 13 de agosto. A Câmara Municipal do Funchal recorda que a valorização da Rua Dr. Fernão de Ornelas, que é o principal eixo comercial da cidade, é absolutamente estratégica para a economia local e para o turismo do concelho.

A melhoria da mobilidade urbana, a adequação da via à maior circulação pedonal, tornar o espaço público mais seguro e confortável, a valorização do património, e a melhoria dos equipamentos são objetivos a que o projeto de

requalificação se propõe, e cuja mais-valia é evidente. As restantes fases da intervenção terão lugar a partir do início do próximo ano e asseguram que esta rua histórica terá uma nova imagem e melhores condições para o comércio, à semelhança do que já aconteceu ao longo dos anos, em várias outras ruas da cidade.

«O objetivo da Câmara Municipal é tornar o Funchal uma cidade cada vez mais acessível, com melhor qualidade de vidas para os residentes, mas também maior atratividade para os turistas, sendo a dinamização do comércio local uma das prioridades políticas do atual Executivo camarário, por via de soluções que melhorem o espaço público, que continuaremos a promover».