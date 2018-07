A Câmara Municipal do Funchal leva esta semana até à Praça do Município, entre os dias 23 e 27 de julho, a iniciativa “Desporto na Praça”. A organização do evento está a cargo da Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo da Autarquia e integra-se no projeto “Funchal, Cidade Ativa”.

Ao longo desta semana, turistas e cidadãos terão a oportunidade de experienciar as mais diversas atividades lúdico-desportivas, num evento que pretende sensibilizar a população em geral para a saúde e bem-estar, incentivando ao movimento e ao exercício físico.

Esta é mais uma das iniciativas que a Autarquia do Funchal promove em prol da qualidade de vida junto dos cidadãos, sendo esta também uma excelente forma de dinamizar a cidade do Funchal, tirando partido das suas condições geográficas e climatéricas.As modalidades em foco nesta iniciativa foram o Ciclismo, Ténis, Esgrima, Badminton, Jogos Tradicionais, Futsal e Basquetebol.

A orientação técnica ficou a cargo dos técnicos das várias associações parceiras do evento, nomeadamente a Associação de Ciclismo da Madeira, a Associação de Ténis da Madeira, Associação de Esgrima da Madeira, a Associação de Badminton da Madeira e o Clube Escola Francisco Franco.

Trata-se de uma iniciativa que proporciona a qualquer um a oportunidade de experimentar cada uma das modalidades aqui representadas, tendo a Esgrima sido uma das modalidades que cativou, nesta quarta-feira, a curiosidade de várias crianças e jovens que aproveitaram para dar uns “toques” de florete e ouvir as indicações do Mestre Carlos Lima Rodrigues. Como foi o caso dos jovens do ATL de Santa Luzia.