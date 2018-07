Nas bancas a edição 973 do Tribuna da Madeira

“Teríamos menos crianças medicadas se não fossem pressionadas com programas absurdos”

Afirmou Rui Vasconcelos, referindo-se ao sistema de ensino. O Neuropediatra abordou, em entrevista ao «Tribuna», sobre a Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA), realçando que “as entidades competentes têm de repensar a problemática da prescrição medicamentosa”. Rui Vasconcelos afirmou que o Serviço de Pediatria “necessita obrigatoriamente” de 2 Neuropediatras no seu quadro. Em relação ao estado de saúde na Região, o médico preferiu se abster. Comentando, contudo, que “alguma coisa está mal”.

Empresas madeirenses “continuam a acreditar na Expomadeira”

Afirmou Cristina Pedra. A Presidente da ACIF mostrou-se satisfeita com mais uma edição realizada da Expomadeira. Em entrevista ao «Tribuna», Cristina Pedra salientou que o tecido empresarial está a dar “mostras de confiança” no mercado.

“Ilhas Ecológicas” vão revolucionar a recolha de resíduos seletivos

Foram instaladas seis “Ilhas Ecológicas”, também conhecidas como “Ilhas Verdes”.

Monte: Perito indicado pela CMF convocado para reunião na Assembleia

Em causa, a análise e garantia das condições de segurança para a realização do Arraial do Monte.

CMF investe 2,5 milhões de euros nos programas de emprego

A entrega de prémios de incentivo e integração a mais 20 formandos que concluíram o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT) realizou-se com a presença do Executivo da Câmara Municipal do Funchal, liderado pelo Presidente Paulo Cafôfo.

“Quem agride e abandona os seus animais continuam a sair impunes”

A Veterinária Andreia Araújo deixa o alerta de que “as pessoas não poderão ter medo de denunciar”.

Escarpa em perigo eminente será alvo de intervenção

A escarpa está identificada na carta de riscos do Funchal. Esta situação já havia sido denunciada pelo «Tribuna» em 2015. A escarpa está identificada na carta de riscos do Funchal.

População idosa portuguesa “é pouco saudável”

Os resultados preliminares são apontados pelo Estudo DO-HEALTH.

