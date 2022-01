Câmara do Funchal devolve os exemplares do «Tribuna»

Os exemplares do «Tribuna», da edição desta sexta-feira, dia 14, deixados na Câmara Municipal do Funchal, como habitual, foram devolvidos por um funcionário da autarquia, esta manhã, na sede do Semanário, localizada no PEZO, em Câmara de Lobos, por indicação da presidência. A devolução foi feita sem qualquer justificação, apenas foi indicado que era para devolver.

Uma situação considerada insólita, tendo em conta que durante os 20 anos de existência deste semanário regional nunca houve registo de tal atitude por parte de anteriores presidentes de câmara.

Perante esta medida da presidência, a conclusão a que chegamos é que, eventualmente, poderá ter a ver com alguma matéria publicada nesta edição que não tenha sido do agrado do atual executivo.

A devolução dos exemplares do «Tribuna da Madeira» é considerada uma situação lamentável face à liberdade de imprensa.