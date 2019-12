Nas bancas a edição 1045 do Tribuna da Madeira

«Ilha dourada» teima em não ganhar ‘brilho’

Economia em debate “aceso” entre Albuquerque e Cafôfo

“Sistemática degradação” dos serviços de saúde

Orçamento Participativo da Região com verba maior em 2020

Funchal assinala ‘Direitos do Homem’

PortoBay recebe nove prémios

“Um livro é para toda a vida”

Os problemas estão identificados e são reconhecidos de forma generalizada, mas o cenário pouco tem mudado ao longo dos anos. O Porto Santo, a chamada «ilha dourada», insiste em não tirar o desejado retorno das suas enormes potencialidades a nível turístico. A culpa é das ligações marítimas e aéreas.A estratégia do governo regional foi apresentada no debate mensal sobre Economia, com várias garantias, entre as quais a taxa de IRC que deverá ser mais baixa em 2020 para beneficiar as empresas. Um assunto que “aqueceu” o plenário madeirense foi abordado por Paulo Cafôfo, que questionou Albuquerque sobre a situação do Centro Internacional de Negócios da Madeira e as investigações em relação ao ajuste direto com a SDM.A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reuniram no dia 10 de dezembro de 2019 para analisar o estado actual do Serviço Nacional de Saúde (SNS).A primeira edição do Orçamento Participativo da Região regista 25 projetos vencedores, num total de quase duas centenas de propostas apresentadas pelos madeirenses e porto-santenses.O Funchal assinala o Dia Internacional dos Direitos do Homem com uma iniciativa de sensibilização sobre tráfico de seres humanos, que teve lugar na passada terça-feira, na Sala da Assembleia dos Paços do Concelho.A TUI, um dos maiores operadores turísticos do mundo, de origem alemã, distinguiu PortoBay Hotels & Resorts com nove prémios para 2020 que se dividem em: “Holly”, “Tui Top Quality” e “Environmental Champion”.António Barroso Cruz lançou a sua mais recente obra, o livro “Abecedário da Loucura”. ’Despido’ de preconceitos, o autor ‘chocou’ os presentes com a sua prosa e poesia erótica, sensual, provocadora. Mas é a liberdade de se exprimir de que Cruz não abdica.

