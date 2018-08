Nas bancas a edição 978 do Tribuna da Madeira

“Emendámos os erros, as alucinações e a irresponsabilidade”

Cafôfo “abandonou o leme da cidade”, diz o PSD. “Sr. presidente, concentre-se na governação”, aponta o CDS “Funchal não precisa de rumo ditado pelos empreiteiros do regime”, alerta a CDU “O executivo camarário só foi praticamente bem-sucedido na propaganda”, garante o PTP

PSD exige “respostas claras” a Cafôfo

Partido diz que autarca “optou por insistir na mentira aos funchalenses”

Óleo de coco é “puro veneno”

Óleo de coco é “puro veneno”. A afirmação foi feita por Karin Michels, uma professora de Harvard, durante uma palestra intitulada “Óleo de Coco e Outros Erros Nutricionais”, proferida na Universidade de Friburgo, na Alemanha.

Fogo-de-artifício lançado à margem da lei

A adjudicação à empresa Macedos Pirotecnia do fornecimento, instalação e queima de fogo-de-artifício na passagem de ano 2017/2018 deveria ser anulada por “padecer de vício de violação de lei”.

Funchal já tem “ilhas ecológicas”

Com o objectivo de optimizar a recolha de resíduos recicláveis, o Município do Funchal tem agora ao dispor dos munícipes as conhecidas “ilhas ecológicas”, que são ecopontos em que os contentores estão enterrados e têm maior capacidade.

Desfibrilhadores com uso mais alargado

A formação no uso de desfibrilhadores deverá ser obrigatória para quem tirar a carta de condução, alunos do ensino secundário e dos cursos de Ciências da Saúde e do desporto, bem como para vários grupos profissionais. A sugestão é feita num relatório publicado no site do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

José da Silva “Saca” tem prova no domingo

A 23ª edição da Prova de Mar José da Silva “Saca”, que decorrerá no próximo domingo, pelas 11h, foi apresentada quarta-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, pelo vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal.

Peso da mochila pode deixar sequelas graves na coluna

Com o regresso às aulas a aproximar-se chega também a hora de pais e educadores escolherem a mochila que crianças e jovens vão carregar diariamente para a escola no próximo ano lectivo. A campanha “Olhe Pelas Suas Costas” alerta para a importância de uma escolha correta da mochila, tendo em conta as características ergonómicas da mesma.

