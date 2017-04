Nas bancas a edição 906 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 906 – 07/04/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

«A Porto Santo Line e o SESARAM tratam os doentes como “mercadoria”»

O Movimento Mais Porto Santo, encabeçado por José António Castro,

entregou ao Representante da República, Ireneu Barreto, uma exposição com sugestões

para as áreas: Círculo eleitoral, Transportes e Saúde.

Venezuelanos procuram comida no lixo para sobreviver

A maioria da população que reside no país deixou a vergonha de lado e percorre as ruas para procurar comida nos sacos de lixo. É com esta solução que muitas mães têm saciado a fome dos seus filhos.

Há estudantes a desmaiar de fome. Uma realidade que o Governo do país tenta esconder.

Volumetria do novo Savoy “obriga” moradores a vender as suas casas

O novo Hotel Savoy ainda em fase de obras continua a “dar nas vistas”, tendo em conta que a sua volumetria já domina a zona onde está integrado (onde estava sediado o Hotel Savoy).

Mudança de nome do aeroporto ‘não irá atrair mais turistas’

A afirmação é de António Cruz, da Agência Abreu. Neste fim-de-semana tem lugar a 15ª edição da Feira de Viagens Mundo Abreu, com destaque para destinos novos como Guiné Bissau. Segundo António Cruz “não tem havido uma diminuição das viagens para os países europeus que têm sido alvo de atentados terroristas”.

Madeira estreita relações com o mercado francês

Promover a internacionalização das empresas sediadas na Região junto do mercado francês e divulgar as potencialidades da Madeira e Porto Santo para atrair investimento são os principais objetivos do protocolo celebrado entre a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

Seleção nacional faz estágio no Porto da cruz

A Selecção Nacional de Trail Running escolheu o Porto da Cruz para fazer o estágio de preparação para o Campeonato Mundial, que decorre no mês de Junho, em Itália. Para a equipa lusitana, a freguesia do concelho de Machico tem as “características ideais” para a prática da modalidade. São 14 atletas os atletas que vêm treinar à Madeira no último fim-de-semana de Maio.

Orçamento Participativo Portugal no Funchal

A iniciativa é do Governo da República.

Instituições unidas contra maus-tratos na infância

“Os maus tratos estão quase sempre associados à pobreza e à exclusão social e isso também tem sido o mote dos programas sociais da CMF”.

“Depressão pode ser prevenida e tratada”

Em termos mundiais, é atualmente a segunda principal causa de morte entre os 15 e os 29 anos de idade.

Cultura quer “maior proximidade entre os museus e os diferentes públicos”

O Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe, até 30 de abril, uma pintura de Paulo Brighenti, pertencente a uma coleção privada. A iniciativa surge no âmbito do projeto Obra Convidada, promovido pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.