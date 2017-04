Manual FORVIDA galardoado com Prémio CEDUMED

A 2º edição do Manual FORVIDA – Formação Para a Vida – de Apoio à Formação Permanente em Saúde Materno-Infantil para enfermeiros e parteiras, produzida no âmbito do Programa FORVIDA, Projeto Obrigado Mãe, foi hoje premiada com o 1º lugar, na categoria de Formação de Educação Médica 2017 do Prémio CEDUMED da Universidade Agostinho Neto e Clínica Multiperfil.

Neste evento estiveram presentes a FEC, a ESESFM, o Ministério da Saúde de Angola, a Caritas de Angola, a Cooperação Portuguesa e o Centro Materno-Infantil Nª Sr.ª da Graça de Benguela. O Prémio foi entregue pela sua Excelência Dr. Manuel Domingos Vicente, Vice-Presidente da República de Angola. Este projeto tem o apoio da Cooperação Portuguesa, da Direção-Geral da Saúde de Portugal e da Fundação Calouste Gulbenkian.