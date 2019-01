Nas bancas a edição 997 do Tribuna da Madeira

“O modelo económico das últimas décadas está esgotado”

Paulo Cafôfo, candidato do PS-M às Eleições Regionais de 22 de setembro, defende que o Mar e a Economia Azul “será uma prioridade no programa de Governo do PS-M”. Matéria a ser abordada na II Convenção dos Estados Gerais do PS. Assim como a coesão territorial e socioeconómica, a Juventude e Empreendedorismo, entre outros. Em declarações ao «Tribuna», Cafôfo apontou que “o Governo Regional não tem sabido olhar para o mar”, e realçou acreditar que “a Madeira pode desenvolver um cluster ligado à indústria marítima”.

Maracay em estado de alerta

As lojas estão sendo saqueadas e a comida está em falta também em várias outras localidades. Nicolas Maduro toma posse por seis anos e deixa “ameaças” aos que não reconheçam o seu novo mandato.

“Há um grande descrédito na moda regional”

O modelo madeirense Jorge Luz assinala em março os 20 anos de carreira.

Marcelo “chamado” a travar o isolamento do Porto Santo

António Castro insiste que há solução para “este eterno problema” mas está dependente da vontade política de quem governa os destinos da Região e do País. A Comissão Política Socialista da ilha dourada também defende que compete ao governo regional assegurar a ligação entre as ilhas. O PCP-M quer a criação de um «Plano de emergência social para o Porto Santo».

“Aconselho as pessoas à prática desportiva”

José Júlio Nóbrega, Director da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital

do Funchal.

Petição para «Limitar os trabalhos de casa das crianças»

A Petição Pública, que já conta com cerca de 9.000 assinaturas, pretende que regule os trabalhos de casa por lei.

Preço das casas na Madeira sobe 2,8%

Os dados referem-se ao último trimestre de 2018. O preço da habitação na Região Autónoma da Madeira registou uma subida de 2,8% durante o segundo trimestre de 2018, situando-se em 1.546 euros/m2, de acordo com o índi

Aumento no investimento na Saúde

Miguel Albuquerque justificou esse aumento com números das estatísticas.

Mais de 45 mil idosos vivem sozinhos

A GNR continuará, ao longo do ano de 2019, a acompanhar os idosos sinalizados.

Madeira quer fazer “startup” ao turismo

Região Autónoma recebe iniciativa em prol do empreendedorismo.

“Semana da História da Arte”

O Instituto Superior de Administração e Línguas no ano em que celebra o seu trigésimo Aniversário, organizou a sua segunda edição da “Semana da História da Arte” que teve início nesta terça-feira, dia 8 de Janeiro.

