“Os Domadores de Sonhos” em exibição na Casa das Mudas

A peça de teatro “Os Domadores de Sonhos”, resultado da 9ª edição do Projecto 1ºACTO, desenvolvido ao longo de 4 meses com um grupo de alunos da Escola Básica e Secundária da Calheta, estará em exibição no Centro das Artes – Casa das Mudas nos próximos dias 24 e 25 de Maio.

O espectáculo conta com uma forte componente musical, juntando criatividade e pedagogia no mesmo palco. Um texto construído para um universo adolescente, numa idade em que começa a lhes ser pedido que tomem decisões relativamente ao seu futuro. “O Domador de Sonhos” é uma metáfora sobre crescer, a arriscar-se em busca de um futuro, lutando contra o medo de falhar.

“Conta-nos a história de quatro amigos que se perdem no seu próprio sonho. Nessa viagem encontram várias criaturas fantásticas que querem impedi-los de acordar. À medida que vão investigando o espaço, vão-se apercebendo que não existe uma porta de saída. Uma aventura com um final surpreendente em que talvez a única maneira de acordarem está na capacidade em enfrentar os seus receios”.