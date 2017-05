Festival Cultural Sénior no Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta quinta e sexta-feira, pelo terceiro ano consecutivo, o seu Festival Cultural Sénior, evento que reúne um universo de cerca de 2000 utentes de todos os Ginásios Municipais (Barreirinha, São Martinho e Santo António) e, ainda, do Centro Comunitário do Funchal e da Universidade Sénior do Funchal, estendendo-se às respetivas famílias.

Madalena Nunes considera tratar-se “de um festival de variedades, que dá palco às inúmeras atividades promovidas pela Autarquia ao longo do ano para a sua população sénior, pelo que teremos Teatro, Dança, Coro, Fados, Poesia, entre outras atividades. O resultado final traduz bem aquele que é o trabalho da Câmara do Funchal no campo do Envelhecimento Ativo, o qual passa por valorizar e estimular tanto a componente cognitiva, como a componente físico-motora.”

A Vereadora, que tutela o Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Autarquia, “fala num evento sociocultural especial, que reúne as pessoas que frequentam as nossas dependências séniores, dando visibilidade às suas atividades regulares, mas numa grande mostra final. O Festival Cultural Sénior tem tido um enorme sucesso, desde que este Executivo o criou em 2015, com lotações sucessivamente esgotadas, e é por isso que este ano decidimos alargar o espetáculo a dois dias, tal como era desejo expresso dos nossos utentes.” O festival é aberto à população em geral, tenha ou não alguma ligação aos ginásios municipais, e os espetáculos terão um custo simbólico de dois euros. O primeiro é hoje, das 15h às 17h, e o segundo amanhã, sexta-feira, às 19h30.

A novidade do ano é, consoante explica Madalena Nunes, “a realização, pela primeira vez, de uma conferência que aborde temas de interesse para esta faixa da população, como questões de Saúde, Desporto e Sociologia. A Conferência terá lugar amanhã, sexta-feira, dia 5 de maio, pelas 16h, e será de entrada livre.

A abertura será feita pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, seguindo-se os quatro conferencistas convidados: Teresa Ramilo, Vice-Presidente da Federação Europeia de Desporto para Todos; Pedro Freitas, Presidente do Conselho Médico da Madeira e especialista em Ortopedia e Traumatologia; Nuno dos Santos, Membro do Conselho Médico da Madeira e especialista em Cardiologia e Arritmologia; e, finalmente, Alice Mendonça, do Departamento de Ciências da Educação da Universidade da Madeira, especialidade em Sociologia da Educação.