Bombeiros Sapadores do Funchal terão novo Comandante

A Vereadora Madalena Nunes foi a porta-voz da reunião camarária de ontem no Funchal e anunciou a abertura do concurso para o posto de Comandante dos Bombeiros Sapadores do concelho, “uma situação que estava por resolver desde 2007 e para a qual conseguimos agora arranjar uma solução. Terão assim início os procedimentos necessários à abertura do concurso, consumando mais uma das apostas que temos feito na Proteção Civil da nossa cidade.”

Madalena Nunes lembra que “ainda na semana passada, aprovámos o regulamento interno do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que não era revisto desde 1955, outro trabalho moroso, mas que foi concretizado, adequando um documento tão relevante como esse aos dias de hoje. No ano passado cumprimos, por sua vez, com outra reivindicação de anos, que foi a passagem formal dos Bombeiros Municipais a Bombeiros Sapadores e, como todos sabem, está a decorrer, neste momento, o processo de seleção da nova Escola de Bombeiros do Funchal, num Município que não contratava bombeiros há mais de 16 anos e que vai contratar 48 novos profissionais até ao próximo ano. São coisas que não se fazem de um dia para o outro, mas o nosso trabalho está à vista.”

A autarca acrescentou, ainda, “o investimento de 800 mil euros em quatro novas viaturas de combate a incêndios urbanos e florestais, que já se encontra em fase de aquisição, cofinanciado pelo POSEUR” para ilustrar o que considera “passos sequenciais de um esforço integrado, que nos tem permitido crescer de forma sustentada, numa área tão importante como a Proteção Civil Municipal.” Igualmente adjudicada hoje, por unanimidade, foi a obra do prolongamento da Vereda do Serrado, em São Gonçalo, no valor de 253 mil euros, “ansiada pela população local há muitos anos e que estará brevemente no terreno”, concluiu Madalena Nunes.