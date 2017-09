‘Governo dos Açores acompanha desenvolvimentos sobre o Espaço’

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia afirmou ontem, em Lisboa, que o Governo dos Açores está a acompanhar um estudo do Centro de Pesquisa Espacial da Universidade do Texas que pretende recolher “informações relevantes para uma possível estruturação de projetos de índole espacial em Portugal”.

No âmbito deste estudo, serão avaliadas, entre outras, as oportunidades que uma infraestrutura de um porto espacial aberto de pequeno porte poderiam representar para o arquipélago, considerando o possível relacionamento com o mercado norte-americano emergente.

Segundo Gui Menezes, esta análise irá incluir “uma previsão de condições de procura e de oferta para serviços de lançamento de minissatélites”, até 500 Kg, bem como o estudo do “potencial de alavancagem económica e tecnológica, com enfoque para os impactos específicos na Região e no país”.

O Secretário Regional falava à margem de um encontro que reuniu, para além de alguns investigadores do Centro de Pesquisa Espacial da Universidade do Texas, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Paulo Ferrão, bem como elementos da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço e do Programa Espacial da FCT.

Gui Menezes frisou que os Açores contribuem “significativamente para a relevância de Portugal no domínio espacial”, recordando que o Executivo açoriano “tem vindo a apostar na captação de investimentos para a Região na área da tecnologia aeroespacial”.

O titular da pasta da Tecnologia, realçou ainda que, atualmente, são já “muito significativos” os avanços alcançados na Região ao nível da implementação de infraestruturas e do desenvolvimento de projetos centrados na utilização de Tecnologia Espacial, acrescentando que “refletem o posicionamento estratégico dos Açores” nesta matéria.