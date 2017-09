ACEPI NAVEGANTES XXI: mais de uma centena de candidaturas na corrida aos troféus de 2017

Os prestigiados Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI – O melhor da Economia Digital em Portugal, que este ano celebram a sua 11ªedição, encerraram o período de submissão de candidaturas com mais de uma centena de concorrentes. Os vencedores das categorias a concurso em 2017 serão conhecidos dia 12 de outubro durante um jantar de gala, que reunirá os principais representantes dos órgãos de soberania, das mais diversas instituições públicas, de um amplo e alargado leque de empresas de todos os setores de atividade na Sala Tejo do MEO Arena.

A Edição de 2017 contempla 21 categorias (20 categorias a concurso e 1 Prémio Carreira, decidido por unanimidade pelos membros da Comissão Diretiva da ACEPI).

Em 2017 estão a concurso as seguintes 20 Categorias: Melhor Site/App Turismo; Melhor Site/App Media & Entretenimento; Melhor Site/App Serviços Financeiros; Melhor Site/App Retalho; Melhor Site/App Moda; Melhor Site/App Indústria & Serviços; Melhor Site/App Cultura & Desporto; Melhor Site/App Alimentação & Bebidas; Melhor Site/App Tecnologias; Melhor Site/App Automóvel; Melhor Site/App Saúde & Bem-Estar; Melhor Site .PT – Powered by DNS.pt; Melhor Site Startup – Powered by 3em1; Melhor Site Escola – Powered by Sitestar; Melhor Estratégia Digital; Melhor Inovação Digital; Melhor Marketplace; Melhor Projeto Digital Sustentabilidade & Inclusão; Melhor Projeto Digital Município; e Melhor Projeto Digital Administração Pública.

O júri, composto por um grupo dos mais reputados profissionais do sector, com toda a independência e seguindo os mais elevados padrões de ética e as melhores práticas, irá agora avaliar os trabalhos submetidos a concurso. Os resultados serão posteriormente auditados por uma conceituada firma internacional.

Em setembro a ACEPI anunciará o vencedor do Prémio Carreira 2017.