Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional apresenta cumprimentos ao Presidente do Governo Regional dos Açores

Hoje, dia 08 de setembro, o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Silva Ribeiro, desloca-se à ilha de São Miguel para uma audiência de apresentação de cumprimentos ao Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro.

À chegada a São Miguel, o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e Autoridade Marítima Nacional (AMN) irá presidir a uma cerimónia militar de homenagem aos Marinheiros mortos em combate, junto ao Forte de São Brás, participando igualmente numa cerimónia de homenagem da Câmara Municipal de Ponta Delgada a todas as mulheres e homens da Marinha que serviram nas corvetas das classes João Coutinho e Baptista de Andrade desde a primeira comissão nos Açores, em novembro de 1975. Visitará também as instalações da Marinha e da Autoridade Marítima local.