Governador do Distrito 1960 do Rotary Internacional elogia parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, acompanhado pela vereadora da Ação Social, Fátima Rego Ponte, recebeu, ontem, o Governador do Distrito 1960 do Rotary Internacional, Afonso Malho.

Afonso Malho, acompanhado por membros do Conselho do Rotary Club de Ponta Delgada, dirigiu-se aos Paços do Concelho para apresentar cumprimentos a José Manuel Bolieiro e aproveitou para elogiar a excelente parceria da Autarquia com o Rotary Club.