Alunos de Santana na XI Mostra Nacional de Ciência

No âmbito do Concurso Jovens Cientistas 2017, promovido pela Fundação da Juventude, os alunos Érico Afonso, Leandro Coelho e Sofia Alves, do 11.º ano da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral de Santana, foram selecionados para a XI Mostra Nacional de Ciência que decorrerá nos dias 1, 2 e 3 de junho no Centro de Congressos da Alfândega da cidade do Porto, com o projeto “O papel da bananeira e da cana-de-açúcar na preservação do meio ambiente”.

Nesta Mostra de Ciência estarão em exposição os 100 melhores projetos realizados por 274 jovens cientistas de Portugal, Espanha, Brasil e Moçambique. Os alunos da Escola Secundária de Santana em representação do Arquipélago da Madeira irão apresentar o seu projeto que tem como objetivo produzir papel a partir do pseudocaule da bananeira e do bagaço da cana-de- açúcar, e mostrar alguns produtos obtidos com esse mesmo papel ecológico, os quais serão em breve comercializados nas Casas de Colmo de Santana.

A Escola agradece à Câmara Municipal de Santana, o facto de ter assegurado as viagens ao continente destes alunos e da respetiva professora de Biologia e Geologia, bem como a todos os parceiros institucionais que colaboraram na concretização deste projeto.