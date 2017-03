Lesados do BANIF à espera de Costa

Os lesados do BANIF já se encontram junto aos Paços do Concelho à espera do primeiro-ministro António Costa, que irá inaugurar a Loja do Munícipe.

No local, encontram-se várias dezenas de pessoas e uma grande faixa vermelha com a inscrição “Queremos as nossas poupanças”, sendo que os “lesados” têm a expectativa de chegarem à fala com o chefe do governo.

A manifestação dos Lesados BANIF recorre a diversa simbologia, nomeadamente um boneco lesado BANIF acorrentado e enforcado.