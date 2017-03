A.N.D.A.R assinala Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatóide

A Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatóide (A.N.D.A.R.) organiza, no dia 5 de abril, no mesmo dia em que se assinala o Dia Nacional desta doença, as suas XVII Jornadas, que reúnem doentes, reumatologistas, políticos e responsáveis pela saúde pública em Portugal.

O evento, que terá lugar no Hotel Altis em Lisboa, decorre entre as 09h00 e as 18h00 e conta com as presenças confirmadas do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Sofia Nogueira da Silva, a Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Rosa Valente Matos, e o Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, José Robalo.

As XVII Jornadas iniciam-se com a Conferência “Importância da referência precoce na Artrite Reumatóide”, um momento que conta com a presidência de Francisco George (DGS) e do reumatologista Jaime Branco, com o comentário de Maria do Céu Machado, directora do departamento de pediatria do Hospital de Santa Maria, e apresentação do presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, José Canas da Silva. Ainda no período da manhã decorre uma mesa redonda sobre “Doentes: Direitos, Deveres e Reclamações”, momento sucedido do debate sob o tema “O doente no Centro do Sistema”, que conta com a participação de Nadine Ribeiro (Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica), Anabela Coelho (DGS), Margarida Oliveira (INFARMED), António Sousa Pereira (C.N.E), Sofia Nogueira da Silva (ERS), e os deputados do PS, PSD, CDS-PP, BE e PCP da Comissão de Saúde da Assembleia da República.

Para o período da tarde estão reservadas as mesas redondas “Os Novos, Velhos Medicamentos Modificadores da Artrite Reumatóide” e “Abordagem terapêutica da Artrite Reumatóide e Problemas associados”.