SRAP e UMa assinam protocolo

É assinado amanhã, dia 22 de março, um protocolo entre a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Universidade da Madeira. O protocolo tem por objetivo estabelecer uma cooperação institucional entre a SRAP e a UMa com vista a assegurar a realização de ações que contribuam, designadamente para o aprofundamento de conhecimentos e a inovação técnica nos setores das atividades agrícola, piscatória e agroindustrial da Região Autónoma da Madeira, podendo ser associadas à realização das mesmas, outras entidades públicas ou privadas.

A assinatura deste protocolo terá lugar no auditório da secretaria (Edifício Golden), pelas 11h00, e irá contar com a presença do secretário da tutela, Humberto Vasconcelos.

Uma hora antes, pelas 10h00, o secretário regional de Agricultura e Pescas visita o Mercado Biológico na Avenida Arriaga (em frente à Loja do Cidadão).