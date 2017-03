Concerto da Orquestra Académica

A Orquestra Académica do Conservatório – Escola das Artes da Madeira (CEPAM) realiza um concerto, no próximo dia 26 de março, no Centro de Ciência Viva, no Porto Moniz, pelas 17h00. Este concerto é organizado pela Associação Retoiça com o apoio da Câmara Municipal do Porto Moniz e integra o Ciclo de Concertos Comentados da Orquestra Académica do CEPAM.

Conhecer e compreender a beleza de cada obra musical é um dos propósitos deste tipo de concertos comentados. Pretende-se que o público fique a conhecer melhor a constituição de uma orquestra sinfónica e que descubra os aspectos mais relevantes de cada obra musical, para assim a melhor interiorizar e usufruir na sua plenitude.

Os comentários explicativos das obras serão feitos pelo maestro, Profº Francisco Loreto. O programa tem ainda o aliciante de contar com a estreia absoluta de duas novas obras de alunos de composição do CEPAM, «Ilhas Selvagens» de Daniel Perhzan e «Equestre Tails» de Ricardo Castro.

