Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Porto Moniz com nova sede

A Câmara Municipal do Porto Moniz está a recuperar o edifício da “antiga cadeia” para ser a nova sede da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Porto Moniz (CPCJ).

O Presidente da autarquia, Emanuel Câmara, visitou as obras da nova sede da CPCJ, acompanhado pelo seu executivo camarário e por vários elementos que compõem a CPCJ do Porto Moniz, para verificar o andamento da recuperação.

Esta obra visa recuperar o património da Câmara Municipal, neste caso, recuperar e requalificar um edifício que se encontrava há vários anos abandonado.

“Estamos a falar em dignificar um dos edifícios históricos do nosso Concelho e torná-lo disponível em prol da nossa população, neste caso, com uma nova valência que permitirá à CPCJ uma sede digna, mais ampla para os seus serviços e mais reservada no atendimento aos nossos munícipes”, realça Emanuel Câmara, mostrando-se satisfeito pelas reações positivas dos vários elementos que compõem a CPCJ do Concelho.

Para além das obras de recuperação e requalificação do referido edifício, está em curso o Arranjo Urbanístico de toda a área envolvente, que tem como objetivo criar um espaço de lazer, aberto a toda a população do Concelho, através de uma zona ajardinada e de churrasco, que inclusive permitirá aumentar os espaços oferecidos pela Pousada de Juventude, garantindo uma maior atratividade naquela zona.

Emanuel Câmara informa ainda que esta obra “não esquece ninguém e foi concebida a pensar nas pessoas com mobilidade reduzida e carrinhos de bebé”, uma vez que estão a ser construídas várias rampas de acesso aos dois edifícios, resolvendo um antigo problema da Pousada de Juventude.