‘Regiões Autónomas são determinantes para uma maior afirmação de Portugal no mundo’

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares defendeu ontem, em Lisboa, que “pela sua história, pelo seu contributo para a coesão nacional, pelos seus recursos naturais e pela sua localização, é inegável que as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são determinantes para uma maior afirmação de Portugal na Europa e no mundo”.

Berto Messias, que falava no painel ‘As Autonomias Regionais’, numa aula promovida pelo Comando do Instituto Universitário Militar, no âmbito do Curso de Promoção a Oficial General, destacou “o contributo das regiões para o engrandecimento da dimensão atlântica e geopolítica de Portugal”.

“Façamos um exercício simples. Se abrirem um planisfério, verificam que, no centro desse planisfério, ou seja, no centro do mundo, estão os Açores. Essa centralidade, tendo em conta a emergente economia azul, na gestão dos recursos marinhos e nas dinâmicas comerciais por via marítima, é um dos mais importantes ativos da política externa portuguesa”, frisou.