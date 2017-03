Governo dos Açores quer aumentar parcerias nacionais e europeias na área da Juventude

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares destacou ontem, em Lisboa, o alargamento das parcerias na área da Juventude entre os governos da Região e da República.

Berto Messias, que falava no final de uma reunião com o Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, anunciou o “desenvolvimento de uma agenda política que alargará as parcerias entre os dois governos na promoção e divulgação dos programas de apoio na área da Juventude, criando-se mais e melhores sinergias na gestão e desenvolvimento dos programas nacionais e comunitários com impacto nos Açores”.

“Pretende-se garantir mais meios disponíveis para os jovens açorianos, intensificando a parceria com a Secretaria de Estado da Juventude e com o Instituto Português do Desporto e Juventude”, frisou Berto Messias, acrescentando que a reunião de ontem “foi um primeiro passo para a definição dos moldes dessas parcerias” e que, em breve, estará “tudo concretizado”.

Nesse sentido, adiantou que “programas que promovam mais empregabilidade, mais qualificação e mais participação cívica estarão no centro desta agenda política”.

“Os programas Erasmus+ e Juventude em Ação, a articulação entre as Pousadas de Juventude nacionais e a rede de Pousadas de Juventude dos Açores, o apoio ao associativismo e a avaliação dos programas de mobilidade e de fomento da empregabilidade jovem estiveram também em análise, e estarão no epicentro desta parceria que queremos aprofundar”, afirmou Berto Messias.

O Secretário Regional referiu ainda que convidou o Secretário de Estado da Juventude para se deslocar aos Açores, fazendo um roteiro da juventude na Região para conhecer de perto a realidade açoriana e os bons exemplos nas políticas de juventude da Região.