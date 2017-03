Smart Funchal 2017 traz oradores internacionais para debater Turismo Sustentável

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou ontem a conferência internacional Smart Funchal 2017, que está agendada para os dias 11 e 12 de maio, anunciando os primeiros nomes confirmados para o evento. Entre estes, destacam-se a estrela televisiva Kevin Brauch, anfitrião de um popular programa norte-americano sobre viagens, e ainda Luigi Cabrini, Diretor do Programa para o Turismo Sustentável, na Organização Mundial de Turismo.

Na ocasião, Paulo Cafôfo referiu que “o Funchal organiza este congresso no ano internacional do Turismo Sustentável porque, apesar de sermos uma cidade com mais de 200 anos de experiência turística e reputação internacional, os tempos exigem que andemos à frente e a Economia é marcada pela inovação”.

O Presidente enalteceu também que “as smart cities e as novas tecnologias são um campo claro onde podemos progredir, partindo do nosso turismo tradicional, e dos seus alicerces num passado de sucesso, para projetar o futuro e para sermos competitivos em termos de futuro”.

Paulo Cafôfo destacou, ainda, a cidade do Funchal como “catalizador do que é o turismo na Região” e reforçou “a Estratégia Municipal de Turismo e o seu respetivo plano de ação bem definido a dois anos, dentro do qual estava prevista a organização de um congresso internacional como este”.

O autarca afirmou, igualmente, a convicção de que “os destinos têm de ser inteligentes e que é inevitável que o Turismo se adapte às novas tecnologias, despoletando novas experiências a partir daí” e rematou que “queremos trazer ideias, experiências e conhecimentos, e juntar cidadãos, empresas e políticos nesta discussão, mas queremos, acima de tudo, que daqui saiam ações consequentes para o futuro do Funchal.”

O Smart Funchal 2017 vai decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias, sendo especialmente direcionado às questões do Turismo Sustentável, das Cidades Inteligentes e do Desenvolvimento Local, e vai reunir forças vivas e mais de 20 reconhecidos oradores nacionais e internacionais. Igualmente confirmadas, estão as presenças de Luis Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, e dos especialistas em Smart Cities Frank Cuypers, da Destination Think!, Joe Dignan, da Future Cities Catapult, e Piero Pelizzaro, da Milan Smart City e Climate Change Adaptor Expert.