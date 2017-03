A BEBÉ VIDA apoia o Open Day na Farmácia Funchal, a realizar-se nesta terça-feira, dia 21 de março, das 10h às 20h, no Centro Comercial La Vie – Lj 219/220, no Funchal (Sé).

Nesta sessão, uma formadora do Laboratório Bebé Vida, abordará o tema “Cordão Umbilical – Células Estaminais – o que são?; Colheita e Criopreservação; E se precisar? – Onde e como utilizar”, tudo com esclarecimentos personalizados. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias.