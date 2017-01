A Câmara Municipal do Porto Moniz, apresenta em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, o Trail do Porto Moniz e MIUT Trail Camp pelas 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

O Ultra Trail do Porto Moniz promete ser um enorme desafio, no dia 5 de fevereiro para quem percorrer estes 47km com 3800mD+.

Muitos destes trilhos serão também percorridos no MIUT 2017, pelo que esta será uma boa amostra dos primeiros km da prova rainha do Trail Running na Madeira.

O Muit Trail Camp será organizado pelo Clube de Montanha do Funchal e decorrerá entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2017, no Concelho do Porto Moniz, destinado a todos os amantes do Trail- Running e não só. Neste evento, teremos a presença de três atletas de nível mundial, Pau Capel, Jordi Gamito e Djanina Freytag que através de diversos workshops e treinos diários, irão debater vários temas, tais como, nutrição desportiva, como alimentar-se em prova, técnicas de corrida em subidas e descidas, uso dos bastões, etc.