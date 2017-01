Governo defende poncha regional

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, esteve presente na III Mostra de Poncha e Mel, que decorreu na Serra de Água. Na ocasião, o governante fez saber que todos os comerciantes que usarem unicamente produtos regionais na confeção de poncha, receberão um selo de certificação.

“A poncha tradicional deve ser feita com o nosso rum e não com a vodka”, disse, recordando que a produção de limão e do maracujá dependem muito do consumo desta bebida.

Para já, foi criado um logotipo que será usado em todos os estabelecimentos que usem produtos regionais na confeção da poncha tradicional.