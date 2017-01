Decorreu no Salão Nobre do Município de Porto Moniz a cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação financeira, entre a Câmara Municipal de Porto Moniz e as várias entidades locais. Ao todo, as seguintes entidades receberão 282 890 euros, distribuídos da seguinte forma:

1.Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz 17 280 euros;

2. Associação dos Idosos do Porto Moniz 4 320 euros;

3. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz 120.000 euros;

4. Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira 500 euros;

5. Associação Sócio-Cultural do Seixal 15 840 euros;

6. Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz 90 880 euros;

7. Clube Naval do Seixal 34 070 euros;

A Autarquia de Porto Moniz coopera, assim, na prossecução do interesse público, no âmbito da política municipal de proteção civil, social, cultural, recreativa e desportiva, bem como promovendo a criação de condições técnicas, logísticas e materiais necessários à prossecução destas atividades, sempre com o objeto do bem-estar de todos os seus munícipes.