Golfinho dá à costa em Setúbal

O Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal recebeu ontem, dia 29 de janeiro, a informação de que tinha dado à costa um golfinho, já morto, na praia da Figueirinha. De imediato deslocou-se ao local uma patrulha da Polícia Marítima que confirmou a situação, bem como efetuou o registo biométrico deste mamífero.

Foi dado conhecimento aos responsáveis do Parque Natural da Arrábida que, por sua vez, solicitaram à Polícia Marítima o envio de fotografias para identificação do tipo de golfinho. Concluiu-se que se tratava de um golfinho da espécie “Comum Riscado”, não sendo portanto um elemento pertencente grupo de roazes que habita no estuário do Sado. O golfinho foi entretanto removido da praia.