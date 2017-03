Para comemorar o Dia do Pai, a Câmara Municipal de Porto Moniz irá percorrer, na sexta-feira, os estabelecimentos de Ensino do Concelho e entregar uma lembrança a todas as crianças e jovens para que estes entreguem aos seus pais.

No domingo, dia 19 de março, irá decorrer no Centro Ciência Viva, pelas 17horas, um concerto interativo com os alunos de primeiro ciclo intitulado “Ensemble de Percussão – Escola em Palco”.